Guy A. Lepage s’est marié cette semaine et voici tout ce qu’il vous faut absolument savoir pour passer un beau mardi

L’animateur et producteur Guy A. Lepage s’est marié, tel qu’annoncé il y a quelques mois lors du Show de Rousseau. Félicitations!

Certains diront que c’est tout ce qu’il y a d’important à savoir là-dessus, mais c’est sans compter la puissance de recherche et d’investigation de l’équipe du bureau d’enquête web du Sac de chips.

Êtes-vous prêts?

Voici les informations (qui sont entièrement disponibles sur les réseaux sociaux, mais qui ont été regroupées ici):

1. L’humoriste s’est bien sûr marié avec Mélanie Campeau, sa conjointe et mère de ses deux plus jeunes enfants Béatrice et Thomas. Celle qui était une future mariée à l’époque a d’ailleurs reçu une première nomination comme productrice télé aux Gémeaux pas plus tard que vendredi dernier!

Belle semaine.

2. Le mariage a eu lieu samedi 16 juin 2018. Lors de l’émission Le beau dimanche, diffusée dimanche soir sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé, mais enregistrée jeudi d’avant, Jean-Philippe Wauthier nous apprenait que «Guy A. se mariait dans deux jours et donc hier!» Précisions que c'était hier pour ceux qui regardaient l'émission dimanche. Ce n'est pas hier pour ceux qui lisent ça aujourd'hui.

C’était un peu difficile à suivre.

3. Pour ceux qui n’auraient pas tout compris, de toute façon Guy A. a confirmé l’heureux événement sur Twitter.

Épouser ma jeune femme #check — Guy A Lepage (@guyalepage) June 16, 2018

Réjouissance!

4. Quelques heures avant le grand moment, tout était calme. Au moins dans ce lieu paradisiaque.

Le calme avant la tempête ! 😉 Une publication partagée par Guy A Lepage (@guyalepage) le 15 Juin 2018 à 8 :46 PDT

#wow

5. Martin Petit et Jean-Philippe Wauthier étaient présents et ils ont eu du fun. En tout cas ils l’espéraient jeudi soir, tel qu’indiqué dans ce sublime montage.

6. Pour capturer un maximum de beaux souvenirs, les tourtereaux ont fait appel au grand talent de la photographe et comédienne Julie Perreault. Le fils de celle-ci, le jeune comédien Thomas Delorme, a même participé à la séance photo comme technicien.

Bravo Thomas!

7. (Bé) Béatrice, la fille aînée des jeunes mariés, a bien sûr profité de l’occasion pour lancer une de ses mignonnes réflexions d’enfant et nous lui laisserons donc le soin de conclure cette liste.

Tu sais Papa, maintenant que tu as marié Maman, vous ne pourrez plus jamais vous séparer. #béactrice #rêvedenfant — Guy A Lepage (@guyalepage) June 18, 2018

Malgré cet article qui regorge d’informations, nous sommes conscients que la communauté québécoise pourrait encore avoir quelques questions.

→ Diane a-t-elle servi le vin pour lancer le party? Les gars de RBO étaient-ils présents avec leur manteau jaune? Est-ce qu'à la fin de la cérémonie, Dany Turcotte a remis une carte aux nouveaux mariés sur laquelle il était inscrit: «Cher Guy, voici enfin une belle opportunité de partager ta fortune, et je ne parle pas de ta voix hihihi»?

Les réponses viendront probablement d’elles-mêmes à ceux qui savent attendre. Ou peut-être qu'elles ne nous viendront jamais. L'important, c'est que le monde s'aime.

Bon mardi à tous et vive l'amour!