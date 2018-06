Inspecteur général de Montréal: à l’aube de son départ, Denis Gallant met en garde la population

MONTRÉAL - Denis Gallant en est à ses derniers jours à titre d’inspecteur général de la Ville de Montréal.

Embauché à ce poste après avoir été mis sous les feux de la rampe pour ses interrogatoires chirurgicaux à la commission Charbonneau, il tire sa révérence. Mais, il veut mettre en garde la population des dangers qu’elle court à moyen terme si la société baisse la garde sur l’infiltration de l’économie légale par le crime organisé.

«Ces gens-là sont là pour faire de l’argent et pour contourner nos règles, déclare-t-il. L’économie légale, s’il y a une faille, ils vont y aller. Quand il y a un terrain vierge, quand il n’y a pas de surveillance, ils vont s’intégrer.»

Au passage, il affirme qu’il serait peut-être temps que les lois soient revues.

«Il y a beaucoup d’articles qui sont désuets et il serait temps que le législateur fédéral fasse le ménage là-dedans», ajoute Me Gallant.

Pour surveiller plus adéquatement ceux qui profitent du système, il suggère d’utiliser davantage les tribunaux civils.

«Rien n’empêche des poursuites civiles où on n’est plus au même fardeau de preuve, explique-t-il. On n’est plus sur un fardeau hors de tout doute raisonnable, mais sur une balance des probabilités. Et également toutes les enquêtes administratives ainsi que les pertes de contrats, pertes de permis, pertes de certification de l’AMF. C’est comme ça qu’on va réussir et je vous dirais que c’est beaucoup moins long.»

Cet hiver, Denis Gallant a déposé un rapport dans lequel il affirme que Montréal aurait été flouée par des compagnies qui facturaient la Ville pour des ordures cueillies ailleurs, sur la Rive-Sud. L’inspecteur général déplore que la Ville doive sûrement réembaucher l’une de ces entreprises.

«Oui, ça me fâche, mais en même temps je comprends le contexte légal, c’est-à-dire que c’est toute la question des compagnies mères et des autres entités légales, indique-t-il. Moi, je considère, et je l’ai écrit dans mon rapport, que c’est de la fraude. Le dossier, on l’a transféré à l’UPAC et ils auront à faire leur travail. Mais moi, ce qui était important, c’était d’annuler les contrats.»

Ce que lègue l’inspecteur général à la Ville de Montréal? Certainement un message de prudence.

«Je ne crois pas qu’il y ait, un jour, une absence totale de collusion, parce qu’il y a des gens qui ne comprennent rien et qui ne se sentent pas concernés», lance Denis Gallant.

Nommé par l’Assemblée nationale, Denis Gallant sera bientôt le grand responsable de l’Autorité des marchés publics.

«Je n’ai aucune couleur politique, dit-il. Ce que je veux faire, c’est mon travail en tant que tel, c’est tout.»