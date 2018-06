Le message touchant de Maxim Martin à sa fille Livia

Maxim Martin a de quoi être fier puisque sa fille, Livia, vient de franchir une étape importante dans sa vie.

Une publication partagée par Maxim Martin (@maximmartinhumoriste) le 24 Mai 2018 à 4 :03 PDT

La jeune femme a obtenu son diplôme de l’école secondaire, un accomplissement que Maxim Martin a pris le temps de souligner sur ses réseaux sociaux.

«Une autre tranche de vie se termine et maintenant, toutes les portes s’ouvrent devant toi. Tellement fière de toi Livia. T’as réussi le grand défi du secondaire IV en tournant notre série, avec tes compétitions de danse et passer tes examens avec brio. Et que dire de tout ce que tu as vécu au cours de ton année de secondaire V», indique le papa, comblé.

Dans son message, l’humoriste prend le temps de souligner le travail de la maman de Livia et des profs qui l'ont épaulée dans son cheminement scolaire.

«Bravo à maman Éloïse de t’avoir inculqué rigueur et discipline tout au long de ton parcours scolaire. Un gros merci à M. Côté et tous les profs de l’école Édouard-Montpetit d’avoir été aussi compréhensif à la situation et merci pour tout ce que vous lui avez enseigné. Fier de toi grande fille», termine Maxim, en partageant une photo de la diplômée.

Une publication partagée par Maxim Martin (@maximmartinhumoriste) le 16 Juin 2018 à 5 :11 PDT

Touchant!