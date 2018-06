Mondial-2018: le Sénégal bat la Pologne 2 à 1, premier succès africain du tournoi

MOSCOU | Ouf! Le Sénégal a vengé l’honneur africain dans ce Mondial-2018, en battant la Pologne (2-1) mardi à Moscou, pour la première journée du groupe H, après les défaites de l’Égypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie.

C’est la journée des surprises dans ce groupe annoncé comme l’un des plus incertains de la compétition, puisque la Colombie, rapidement réduite à dix, a perdu contre le Japon (2-1), en début d’après-midi.

Seize ans après leur dernière et unique participation à la Coupe du Monde, la magie sénégalaise va-t-elle encore opérer ?

En 2002, les Lions de la Teranga avaient participé à l’élimination des tentants du titre français au premier tour en remportant le match inaugural (0-1) à la surprise générale, avant de se hisser en quarts de finale et de baisser pavillon face aux Turcs.

Cette fois, face à un adversaire certes moins prestigieux, les hommes d’Aliou Cissé, capitaine de la sélection de 2002 et sélectionneur depuis trois ans, ont fait preuve d’un grand sang-froid et d’une discipline d’acier pour remporter ce match qui n’a jamais tutoyé les sommets footballistiques.

L’ « arbre » Robert Lewandowski n’a pas réussi à cacher la médiocrité de la forêt de joueurs polonais, muselés sur leurs points forts, le jeu de transition et les ailes.

Lors de la première période, les deux équipes se craignaient, abandonnant toute idée de pressing pour se recroqueviller sur leurs quarante derniers mètres pour boucher les espaces.

Pologne-Colombie, match de la peur

Les Rouge et Blanc, pourtant têtes de série du groupe et soutenus par un nombreux public venu en voisin, ont été totalement incapables de créer des décalages.

Il a fallu attendre la 50e minute et un coup-franc de Lewandowski boxé sans trop de difficulté par Khadim Ndiaye pour prononcer - timidement - le mot « occasion » à leur sujet.

Lukasz Pisczek a ensuite raté le cadre sur une volée, seul au deuxième poteau (56) et Arkadiusz Milik également, sur un extérieur du pied à six mètres des buts (70).

Pire, les Polonais ont quasiment donné le bâton pour se faire battre.

C’est en effet le stoppeur Thiago Cionek qui a dévié une frappe d’Idrissa Gueye qui ne semblait pas destinée à faire mouche, prenant Wojchech Szczesny à contre-pied sur l’ouverture du score (1-0, 37).

Et c’est ensuite Grzegorz Krychowiak qui a adressé un ballon en retrait extrêmement désinvolte et hasardeux qui s’est transformé en passe décisive pour Mbaye Niang qui a pris de vitesse le gardien adverse pour marquer dans le but vide (2-0, 60).

Le milieu défensif s’est un peu rattrapé en réduisant la marque d’une magnifique tête croisée en extension à quatre minutes de la fin, mais c’est une maigre consolation (2-1, 86).

Le Pologne-Colombie de dimanche, qui devait être le sommet de ce groupe aura des allures de match de la mort. Et malheur au vaincu.