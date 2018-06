Pénalité: Aldo versera 120 000 $ US à l’État de New York

NEW YORK | Le Groupe Aldo devra verser 120 000 $ US à l’État de New York dans le cadre d’une entente relative à la question de la discrimination à l’embauche.

Dans un communiqué publié mardi, la procureure générale de l’État de New York a fait savoir que l’entente intervenue avec Aldo permettra à l’entreprise montréalaise de se conformer à la loi de la Ville de New York qui interdit notamment aux employeurs d'enquêter, dès le début du processus, sur les antécédents criminels de candidats à un poste.

Aldo, qui exploite 53 points de vente dans cet État, a aussi pris l’engagement de se conformer aux lois interdisant la discrimination de candidats ayant un casier judiciaire, ont précisé les autorités.

«Tout candidat à un emploi a le droit d’avoir une chance équitable, a déclaré la procureure générale dans un communiqué. Mon bureau continuera d’appliquer la loi.»

Dans le cadre du mouvement «Ban the Box», plusieurs États et villes américains ont adopté des lois pour que les demandeurs d’emploi n’aient plus à répondre sur un formulaire d’embauche, si oui ou non ils avaient été condamné ou fait de la prison.

Dans les magasins d’Aldo à New York, il y avait des formulaires qui faisaient référence à ce type de question, a fait savoir le bureau de la procureure. «L'enquête a également révélé que plusieurs employés de direction ont diffusé des informations sur les politiques d'embauche qui indiquaient que tout candidat ayant une condamnation serait écarté», lit-on aussi.