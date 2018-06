Quand la FPJQ milite...

J’ai été soufflé par le ton alarmiste et quelques erreurs factuelles de la lettre du président de la FPJQ à la suite des débats sur le projet de loi 400, le projet de loi La Presse. Cela mérite une réponse.

J’ai pris soin de relire, à maintes reprises, la lettre envoyée par le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) Stéphane Giroux. Et j’ai beaucoup hésité avant d’écrire ce texte, car il est signé par M. Giroux, un homme, un journaliste que j’estime particulièrement. Aussi, ce texte s’adresse à la fonction qu’il occupe.

Disons-le, ce texte m’a beaucoup agacé. Car il y a là une façon de présenter les travaux de la commission parlementaire qui donne dans l’alarmisme, dans le sensationnalisme. Du genre de ceux qui militent.

D’abord une chose. Je trouve ça drôle que le président de la FPJQ s’adresse aux parlementaires en leur enjoignant quoi faire, et ne pas faire. « Tout ce qu’on vous demandait c’était de... » Imaginons la réaction des journalistes si des parlementaires avaient l’outrecuidance de faire la même chose aux journalistes dans le cadre de leur travail : « tout ce qu’on vous demandait c’était de ... » Ça ne passerait juste pas.

Caricature d'Ygreck

Aussi, quand je lis que « Les médias sont indépendants de l’État et se doivent de le rester. C’est de cette façon qu’ils peuvent demander aux élus de rendre des comptes », traitez-moi de cynique, mais c’est au 10 millions que le gouvernement libéral a envoyé à Capitales médias que j’ai pensé. 10 millions, à moins d’un an des élections, à un groupe de presse dont tous les journaux régionaux, sans exception, ont appelé à voter libéral. Tout à coup, le passage suivant fait sourire « c’est cette distance qui leur permet d’analyser et de critiquer les décisions des élus »... Euuuuh... Quelle distance?

Un autre passage de la lettre m’agace particulièrement. Car il induit la population en erreur. Celui-ci : « Nous poussons un soupir de soulagement aujourd’hui, mais nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un certain vertige en comprenant à quel point nous sommes passés proche d’une catastrophe démocratique. »

Wô minute! Jamais le projet de loi n’a été en péril. Les Libéraux ont établi dès le début du processus d'étude en commission parlementaire qu'ils recourraient au bâillon, la CAQ et QS appuyaient le projet de loi, le PQ tenait à ce qu'il y ait vote et Martine Ouellet voulait forcer l'étude des amendements pour discuter des arguments sur le fond. Toutes les personnes, de plus d'un parti, à qui j'ai parlé et qui ont participé au processus m'ont assuré que jamais il n'a été question que ce projet de loi soit en péril. Jamais.

La présidente, la ministre libérale De Santis, s'est assurée de faire comprendre aux parlementaires que de gré ou de force, ce projet de loi serait adopté. De fait, toute la commission parlementaire s'est déroulée en mode de bâillon technique. Ce sont des parlementaires eux-mêmes qui me l’ont confirmé.

Aussi, il me semble que l’on devrait préciser un autre passage de cette lettre. À la fin, quand on pointe un groupe de parlementaires très précis : « tout ce qu’on vous demandait, c’était d’abroger une loi désuète qui, justement, permettait ce genre d’excès, de faire preuve de grâce en laissant à ceux qui ne sont pas d’accord avec vous le droit de s’exprimer en toute liberté, à force d’ergoter, de réclamer ceci ou cela, à coups d’amendements, dont la plupart étaient tellement absurdes qu’ils étaient irrecevables ».

Attention, on doit préciser ici, tel que je le spécifiais plus haut, que la présidente de la commission parlementaire De Santis a mené le processus de façon à couper court à toute discussion possible. Des amendements, tous les partis en ont proposé, hormis le PLQ. La CAQ, Québec solidaire, le Parti Québécois et la députée indépendante Martine Ouellet. Tous en ont déposé. Et TOUS ont été refusés. Pas la plupart, et pas à cause qu’ils étaient irrecevables. C’est plutôt que la présidente en a décidé ainsi, pas question de discuter.

Jugez-moi tant que vous voulez, mais c’est plutôt quand on empêche les parlementaires de poser des questions que je deviens suspicieux. Après tout, que vaut un parlement si, quand on dépose un projet de loi, tout projet de loi, on l’enjoint à ne pas poser de questions?

« Nenon là les parlementaires, c’est juste une formalité là... signez en haut, signez en bas... »

À chaque fois qu’on présentera un projet de loi de telle façon au parlement, j’espère qu’il y en aura au moins un, ou une, pour poser quelques questions.

« Ceux qui se sont opposés »

Dans cette lettre, on vise un groupe très précis, « ceux qui se sont opposés ». Ne badinons pas inutilement, on vise ici la députée Martine Ouellet et le Parti québécois. On veut leur faire porter l’odieux d’une « presque catastrophe démocratique » qui n’en fut jamais une.

Ironique quand même que le lendemain de l’adoption du projet de loi 400, c’est justement à l’initiative et à cause du travail acharné du député du Parti québécois Pascal Bérubé, un de ceux qui est visé par la FPJQ, que le projet de loi 187 sur la protection des sources journalistiques a été adopté, in extremis.

Une demande que la FPJQ avait formulée par une prise de position officielle, le 23 mai dernier, forte de l’appui de tous les grands groupes de presse du Québec, sauf Québecor. Je doute que le député Bérubé ne s’attende à quelque tape dans le dos que ce soit de la part de la FPJQ...

Pourtant, s’il y a des journalistes qui ont bien besoin de l’appui de la FPJQ, ce sont ceux de Québecor justement. Notamment ceux de l’équipe d’enquête de ce groupe de presse. Récemment, ils ont été attaqués de front, en pleine Assemblée nationale, par la ministre Stéphanie Vallée, à la suite de la publication d’une énième enquête sur les magouilles libérales.

Ce n’est pas rien, la ministre de la Justice qui discrédite le travail de journalistes d’enquête, un travail fouillé, documenté, sur le manque de collaboration du DPCP dans l’un des scandales de fraude les plus dégoutants qui soient, celui de la Société immobilière du Québec. Un scandale qui nous mène au cœur des dérives éthiques libérales. Et la ministre libérale qui s’attaque aux journalistes.

Dans le fond, toute cette histoire du projet de loi 400 nous a rappelé à quel point l’écosystème politique au Québec était intriqué à celui des médias. Toutes inclinaisons confondues. Du municipal (à Gatineau, le maire Pedneaud-Jobin boycotte le micro de Roch Cholette, ex député du PLQ et figure de proue de l'antenne régionale de Cogéco) au provincial et jusqu’au fédéral. C’est peut-être un peu ça le problème.

Autre ironie, on a souligné au cours de cette commission parlementaire le fait que l’existence du Parti québécois a coïncidé à peu de choses près à l’acquisition de La Presse par la famille Desmarais. Un horizon de 50 ans au cours duquel une riche famille fédéraliste a fait de son groupe de presse un levier de militance politique contre les « séparatistes » (oui, encore en 2018, un membre de la famille Desmarais a ainsi apostrophé ainsi les députés de l’opposition officielle).

Ça m’a rappelé aussi que, s’il est vrai comme le rappelle la FPJQ que l’État n’a pas d’affaire dans les salles de rédaction des médias, pendant cette période de 50 ans, quand ce fut le temps de tout faire pour nuire à un média de masse indépendantiste, l’État n’a pas hésité à le faire!

Vrai, ça fait longtemps, mais je le souligne quand même. Car encore au cours des derniers jours, certains ont fait parler les morts pour attaquer la position du Parti québécois concernant le projet de loi 400. « AAAAAh! Qu’est devenu le parti du grand René Lévesque! »

Excédés de la couverture systématiquement défavorable dont ils étaient victimes, René Lévesque, Jacques Parizeau et Yves Michaud avaient fondé le journal Le Jour en 1974. Cela agaçait beaucoup le gouvernement de Robert Bourassa à l’époque. Ainsi, bien que le gouvernement achetait de la publicité de façon équitable au sein de tous les médias, il avait refusé de le faire dans le cas du Jour, ce qui a mené à sa fermeture en 1976. On doit aussi rappeler que la question de l’orientation politique du journal avait été dénoncée de façon véhémente, notamment, par des élus libéraux...