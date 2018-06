Surprise Party

« Je n’ai pas de secret. Je suis contente d’être en vie. J’ai une bonne hérédité. Je dois dire que je fais du Pilates. Je fais les bonnes choses pour me garder en forme. Je crois surtout que, finalement, c’est mon amour de la vie », a-t-elle dit.

« Je ne m’y attendais pas et j’ai eu un surprise. Il y avait une cinquantaine de personnes. Mon chum m’a dit qu’on allait manger juste tous les deux et voilà ! Cela a été très mémorable. J’ai été émotive toute la soirée, car j’étais extrêmement touchée par les gens qui étaient là. Il y avait des personnes de ma famille théâtrale et des membres de ma famille personnelle. C’était formidable », se souvient-elle.