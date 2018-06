Les Yankees de New York et les Nationals se sont divisé les honneurs d’un programme double, lundi à Washington.

Dans le second affrontement, Aaron Hicks a cogné son neuvième circuit de la saison pour donner l’avance aux Bombardiers du Bronx et leur éviter l’affront d’un balayage dans cette série de deux parties en vertu d'une victoire de 4-2.

Tout comme Hicks, Giancarlo Stanton a été à l’origine de deux points.

Sonny Gray (5-4) a concédé deux points, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches pour mériter la victoire.

Erick Fedde (0-2) a pour sa part subi la défaite, lui qui est toujours à la recherche d’une première victoire en carrière.

Un circuit avant ses débuts pour Juan Soto

Dans le premier duel, qui était la reprise d’un match qui a débuté le 15 mai dernier, la recrue Juan Soto a claqué un circuit de deux points pour procurer une victoire de 5-3 aux Nationals.

Soto n’avait pas commencé sa carrière dans les ligues majeures lorsque cette rencontre a commencé. Il a disputé un premier match cinq jours plus tard.

La défaite est allée au dossier de Chad Green (4-1), qui a permis deux points et trois frappes en lieu sûr en une manche.

Wander Suero (2-0) a quant à lui obtenu la victoire, ne donnant qu’un seul coup sûr en une manche et un tiers. Sean Doolittle a signé un 18e sauvetage cette saison.

Anthony Rendon, pour les Nationals, et Tyler Austin, pour les Yankees, avaient déjà envoyé des balles dans les gradins avant que la pluie ne force le report, il y a près d’un mois.