Une femme devrait avoir tous les pouvoirs sur son corps

J’ai 31 ans, je suis en bonne santé et je n’ai pas d’enfant. Et depuis toujours, je sais que je n’en veux pas. Non seulement je n’en ai jamais désiré, mais j’ai vécu une grossesse que j’ai interrompue après huit semaines qui furent les semaines les plus longues et les plus désagréables de toute mon existence.

Le condom ça m’irait, mais tous mes partenaires avaient ça en horreur. Je tolère bien la pilule, mais comme je suis humaine, il m’arrive de l’oublier. Viennent alors les débalancements cycliques, ou encore l’efficacité compromise, donc de l’argent gaspillé et le risque de faire face à un deuxième avortement, ce qui m’angoisse au plus haut point.

Le timbre c’est bien mais parfois ça décolle, et comme les paquets n’en contiennent aucun en extra, faut acheter une autre boîte. Le Dépôt- Provera ce serait parfait, si une prise de poids importante ne venait pas avec. Le stérilet, j’ai la chair de poule rien que d’y penser. La façon de l’installer me rappellerait mon terrible avortement, en plus de ne pas être à l’aise avec le fait de porter un corps étranger en moi. J’ai essayé l’anneau et j’ai détesté ça. Les spermicides et le coït interrompu : pas très fiables. Je resterai sans commentaires sur l’abstinence.

Je veux une ligature des trompes, sauf que mes recherches sur internet me disent toutes de ne pas perdre mon temps. Aucun médecin n’exaucera mon souhait. Ce qui m’a été confirmé par mon médecin de famille. Je suis insultée de constater que rendue à 31 ans, une femme ne soit pas en droit de décider pour elle-même. Je suis consciente que certaines femmes risqueraient de le regretter, mais si au moins les médecins nous permettaient de nous exprimer, de faire valoir notre point, ils verraient que pour certaines femmes comme moi, le risque de se tromper est quasiment nul. Pourquoi respecte-t-on la décision des femmes qui ont des enfants et qui s’en occupent mal, alors qu’on ne respecte pas celle des femmes comme moi qui n’en veulent pas? Si quelqu’un connaît un médecin qui me ferait cette grâce, ce serait gentil de m’en informer.

Une fille décidée

Je vous dirai qu’en cette matière, les médecins se réfèrent au premier dogme du serment d’Hippocrate qui est : ne pas nuire. Cela constitue leur principal argument de refus. Viennent ensuite les croyances personnelles et le désir de ne pas interférer dans le futur d’une femme qui pourrait changer d’avis suite à la rencontre d’une éventuelle âme sœur. Mais si vous y tenez à ce point, le recours au privé est toujours accessible en y mettant le prix. En attendant, vous connaissez certainement la pilule du lendemain que vous pourriez combiner en cas d’oubli de vos contraceptifs.