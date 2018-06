Cette image sur une bouteille d’eau evian suscite des commentaires homophobes en France

Le dessin de deux hommes se tenant la main sur une bouteille d’eau evian a fait réagir plusieurs internautes, en France.

Certains comptes Twitter appellent même au boycott de la marque parce que l’entreprise serait «militante et [souhaiterait] détruire la famille traditionnelle».

⚠️Avant de boire, une bouteille d'eau @evianFrance , vous devez maintenant savoir que cette entreprise est militante et souhaite détruire la famille traditionnelle ! #Evian ⚠️ pic.twitter.com/kTIkeU2ME6 — CitizenGO fr (@CitizenGOfr) 18 juin 2018

D’autres croient qu’evian fait la «promotion» de l’homosexualité.

Quand Evian fait la promo.... de l’homosexualité pic.twitter.com/EZwfROjxSr — Peuple de France (@PeupledeFr) 16 juin 2018

Le hic, comme l’indique cet utilisateur, c’est que ce n’est pas le seul visuel existant sur les bouteilles.

Sur 5 bouteilles d’Evian, la fachosphère, dans sa débilité traditionnelle, n’en a retenu qu’une qu’elle accuse de « promouvoir l’homosexualité ».

Les boulets... pic.twitter.com/iMUJTuGKn4 — Nawak 🏳️‍🌈 (@NawakNawak) 18 juin 2018

Il y en aurait 11 autres, comme le rapporte Ouest-France. Ils sont l’œuvre de l’illustratrice Tiffany Cooper.

Dans un communiqué remis à Konbini News, evian affirme que la compagnie n’a «pas de vocation à faire la promotion de quiconque» et qu’elle est «ouverte et respectueuse de tout un chacun et représentative de la société sans barrière.»

Plusieurs personnes ont répondu aux commentaires homophobes.

En voici quelques-uns.

Quand t'as juste pris une gorgée et que tu réalises que c'était de l'Évian. pic.twitter.com/naWDfhMEkd — Claire Underwood (@ParisPasRose) 17 juin 2018

- Hey, comment t’es devenu gay ?

- En regardant une image sur une bouteille d’eau.



Personne. Jamais. Vous pouvez donc boire de l’@evianFrance sans aucun risque, les gars ! 👍🤣 https://t.co/0GyEt3sRGF — Demande À Tes Mères (@_Tes_Meres) 17 juin 2018