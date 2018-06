Une nouvelle comédie musicale sur Michael Jackson bientôt à Broadway

Bientôt une nouvelle comédie musicale sur la vie de Michael Jackson: c’est une auteure deux fois primée aux Pulitzer qui va s’atteler à l’écrire, avec la bénédiction des héritiers du «roi de la pop».

La première de ce spectacle, annoncé mardi par ses producteurs, devrait avoir lieu en 2020 à New York.

Son titre n’est pas encore connu mais il sera écrit par Lynn Nottage, professeure de théâtre à l’université de Columbia et deux fois récompensée aux prestigieux prix Pulitzer. Notamment pour sa pièce «Sweat» (Sueur), montée en 2015, sur une ville ouvrière de Pennsylvanie où des tensions surgissent avec la population immigrée sur fond de désindustrialisation, vue parfois comme prémonitoire de l’ère Trump.

Le spectacle inclura des chansons de l’interprète de «Thriller» et une chorégraphie de Christopher Wheeldon, un grand nom du ballet qui a travaillé aussi bien à Londres qu’à New York, notamment sur une adaptation d’«Un Américain à Paris».

La question est notamment de savoir comment le spectacle présentera Michael Jackson, devenu une figure tragique depuis sa mort en 2009. La caution apportée par ses héritiers laisse à penser que l’accent sera mis sur les aspects positifs de sa carrière, démarrée dès son enfance, lorsqu’il chantait avec ses frères au sein des «Jackson 5».

Ce n’est pas la première fois que la vie de Jackson est mise en scène. Le Cirque du Soleil a déjà construit deux spectacles autour des hits du chanteur, «Michael Jackson One», qui tourne depuis 2014 et est actuellement visible à Las Vegas, et «Michael Jackson The Immortal World Tour», qui a tourné de 2011 à 2014, également avec l’appui de ses héritiers.

Michael Jackson est mort à 50 ans d’une surdose d’un puissant antalgique, le propofol, qui avait été administré par son médecin personnel pour l’aider à dormir. Il avait été acquitté quatre ans plus tôt d’accusations d’attouchements sexuels sur mineur.