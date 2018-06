Voici quel type de robe porter cet été selon les occasions

Le nombre de robes disponibles sur les supports des magasins en ce moment est tout simplement phénoménal et il peut sembler difficile de savoir comment et quand porter la petite robe fleurie qui vous fait de l’œil dans la vitrine du magasin.

Voici donc le guide ultime pour se démêler et savoir comment porter la robe correctement selon les occasions qui se présenteront à vous cet été. Bon magasinage!

Pour un brunch

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 17 Juin 2018 à 1 :17 PDT

La robe idéale pour aller déjeuner avec des amis ou la famille est sans aucun doute la robe fleurie. Pour être mignonne sans être trop sexy, on opte pour une coupe midi ou maxi, comme celle de Noémie Lacerte, qui avouons-le, est incroyablement adorable.

30$ à H&M

Pour un mariage

Une publication partagée par Cynthia Dulude (@cynthiadulude) le 9 Juin 2018 à 6 :17 PDT

Qui dit été, dit également saison des mariages et quoi de pire que de ne pas savoir quoi mettre pour le mariage de votre cousine Stéphanie. La solution? Une robe simple, mignonne, mais qui n’est pas perdue puisqu’il est possible de la reporter.

25$ à Forever 21

Pour la plage

Une publication partagée par Jacky Fashion Blogger (@whaelse) le 18 Juin 2018 à 9 :40 PDT

Pour aller se promener nus pieds dans le sable et se faire bronzer entre amis, il faut une robe confortable et facile à enlever quand on veut se mettre en maillot. Pour s’y faire, suffit d’opter pour une robe qui s’attache dans le devant, mais qui se détache tout aussi rapidement. Les mots d’ordre? Jolie, mais efficace.

39$ à Simons

Pour sortir

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 24 Avril 2018 à 1 :12 PDT

Alors là, c’est le moment de mettre le paquet! Que vous optiez pour la transparence, pour des vêtements plus serrés ou tout simplement pour un décolleté, l’important est d’être bien dans sa peau. Pour leur part, les sœurs Hadid craquent pour la robe mini et les bretelles spaghetti, qu’elles ont fièrement portés à la fête de 23 ans de Gigi.

38$ à Forever 21

Pour travailler

Une publication partagée par Camille Felton (@camille.felton) le 21 Juil. 2017 à 11 :15 PDT

Ce n’est pas parce qu’il est question de travail que c’est obligé d’être un look «plate». Pour une robe plus habillée et professionnelle, tout en gardant une touche de votre personnalité, pourquoi ne pas opter pour une robe avec un collet comme le fait Camille Felton? C’est super mignon et rétro, tout en étant aucunement révélateur.

36$ à Zara

