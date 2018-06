Vous allez enfin pouvoir échanger vos monstres dans Pokémon Go

Niantic tient enfin une promesse faite il y a près de deux ans en ajoutant une fonction d’échange de monstres.

C’est sur le blogue officiel de Pokémon Go que la compagnie Niantic a annoncé quelques nouveautés, dont les échanges et la liste d'amis. Plus tard cette semaine, les joueurs pourront se connecter avec des amis afin de leur envoyer des objets, gagner des bonus et, enfin, échanger des monstres.

Cette mise à jour est l’une des plus importantes depuis le lancement du jeu de 2016. Pour en profiter, il faut connaître les codes de dresseurs de vos amis, un peu comme le code d’ami de Nintendo.

En ajoutant vos amis, vous allez pouvoir consulter leurs statistiques et voir leurs activités récentes dans le jeu. Il y aura de nouveaux items disponibles aux PokéStops que vous pourrez ensuite envoyer à vos contacts.

Il y aura également des niveaux d’amitié. Plus votre niveau d’amitié augmente, plus vous débloquerez de bonus en jouant ensemble.

Vous ne pourrez pas échanger vos Pokémon en ligne, cependant. Il faudra être à proximité de votre contact dans la vraie vie afin d’effectuer l’échange. Il faut également avoir atteint le niveau 10.

La fonction d’échanges avait été promise avant le lancement initial du jeu il y a près de deux ans. Enfin, les gamers ont ce qu’ils voulaient!