FOREST, Yvon



À la Maison Adhémar Dion de Terrebonne, le 7 juin 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Yvon Forest, fils de feu Lucien Forest et de feu Thérèse Vaillant.Il laisse dans le deuil ses frères Jean-Claude (Suzanne-Sophie) et Réjean, son neveu Dominic (Jennifer), sa nièce Carolyne (Sébastien), son petit-neveu Alexandre et sa petite-nièce Noémie, ainsi qu'autres parents et plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 juin 2018 de 14h à 18h auL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar Dion.