VENDETTE, Rhéal



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 15 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé Rhéal Vendette, époux de feu Gaëtane Lemieux.Il était le père de feu Serge et de Pierre (Micheline Richard). Il laisse également ses petits-enfants, Marc-André (Carolane Brodeur), Marie-Pier (Stéphane Forget) et Alexandra; son arrière-petit-fils Ludovic, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire St-François d'Assise - Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal.La liturgie aura lieu le samedi, 23 juin 2018, à 17h, en la chapelle du complexe.Heures des visites: samedi le 23 juin 2018 de 15h à 17h.Des dons à La Rose Bleue seraient appréciés, 2904 rue Dupras, Mascouche, Qc, J7K 1T3.