FORGET, Rolland



À St-Jérôme, le 27 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Rolland Forget, époux de feu Mme Yolande Guindon.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (François Alary) et Alain (Chantale Bouvier); ses petits-enfants Karyna, Jean-Christophe et Juliette, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le mercredi 27 juin 2018 de 18h à 21h. Une cérémonie sera célébrée le jeudi 28 juin à 10h au même lieu.Au lieu de fleurs, faire un don à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme ou à la Fondation des maladies du coeur.