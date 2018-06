BORDELEAU, Fernande



À Saint-Sauveur-des-Monts, le 12 juin 2018, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée Madame Fernande Bordeleau. Elle était la fille de feu Henri-Napoléon et de feu Corinne Lacerte.La défunte laisse dans le deuil sa soeur Marcelle (feu Gilles René), ses frères feu Roger (feu Marcelle Bélanger) et feu Jean-Marc (feu Françoise Grenier), ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Le service religieux sera célébré en la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil, mardi le 26 juin à 11h. La famille sera présente pour recevoir vos condoléances à compter de 10h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.Gaston Pothel, 450-839-3450