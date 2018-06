SAUVAGEAU (née CLOUTIER)

Rita



À Laval, le 17 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rita Cloutier, épouse de feu M. Louis Sauvageau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Jimmy), Roger (Myrianne) et Manon (André), ses petits-enfants Simon, Romy, Alexis, Leyla, Katia, Maya, Philip, Annik et Stéphane, sa soeur Gisèle, ses belles-soeurs Aline, Thérèse et Juliette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 24 juin 2018 dès 11h. Une cérémonie religieuse aura lieu à 16h en la chapelle du mausolée.Un merci spécial au personnel du CHSLD Fernand-Larocque pour les bons soins prodigués, ainsi qu'au soutient spirituel de soeur Colombe qui l'a accompagnée dans ses derniers moments.