VENNE, Elizabeth (née Krakana)



De L'Assomption, le 19 juin, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Elizabeth Krakana, épouse de feu Gaston Venne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine (Pierre), Paul (Nicole) et Pierre (Caroline), ses petits-enfants Marilyne, Simon, Richard, Carl, Steven et India, sa soeur Jeanne ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 juin de 9h à 12h. Les funérailles suivront à 12h en la chapelle du complexe funéraire: