LUCCHESI, Claire



À son domicile, le 7 juin 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Claire Lucchesi, fille de feu monsieur Ferdinando Lucchesi et de feu dame Benjamine St-Laurent. Elle demeurait à Longueuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stephane Bolduc (Maxine Roussin), Jean-François Bolduc (Josiane Leclair) et Nicolas Bolduc; ses petits-enfants: Alexane, Eloïse et Julien; ses frères et soeurs: Hélène, Michèle (Bernard Lépine), Jean (Carole Lepage), Mario (Joanne Prévost) et Line (Jean Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera au:1500, BOUL. WILFRID-HAMELQUÉBEC QC G1N 3Y6Tél. 418 682-5225 Téléc. 418 682-6249Courriel : info@lepinecloutier.comwww.lepinecloutier.comle samedi 23 juin 2018 de 9h à 11h. Une liturgie de la Parole suivra à 11 heures en la chapelle du complexe.Par sa générosité, madame Lucchesi aimerait que vos témoignages de sympathie se traduisent par des dons à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. :418-527-4294 en la mémoire de sa mère Benjamine St-Laurent.