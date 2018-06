LANTIN, Serge



À Montréal, le 18 juin 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé Monsieur Serge Lantin, époux de Madame Thérèse Major.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Frédéric, sa petite-fille Rosalie, sa mère Gisèle Wagner (Clermont), sa soeur Délisca (Normand), ses frères Renaud (Nicole) et Gilbert (Guylaine), ses neveux et nièces, sa belle-soeur Denise, ses cousins très proches André et Charles, la marraine de son fils Marcelle (Pierre), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin 2018 de 13h à 17h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.