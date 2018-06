VINCELETTE, Bernard



De St-Jean-Baptiste de Rouville, le 14 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Bernard Vincelette.Il laisse dans le deuil ses fils Patrick (Josée) et Stéphane, son petit-fils Marc-André (Mélissa), son amie de coeur Monique, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le jeudi 21 juin de 14h à 15h, suivi de la liturgie en la salle commémorative du complexe à 15h.En guise de sympathie la famille vous propose de faire un don à la Société de recherche sur le cancer.