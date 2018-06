GASCON, Guy



À Laval, le 11 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Guy Gascon, époux de feu Mme Agathe Cloutier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Serge), André (Francine), Linda et Isabelle (Sylvain), ses neuf petits-enfants et une arrière-petite-fille, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Lavalle lundi 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Suivra une liturgie au salon à 21h.