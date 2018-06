TRUDEAU, Robert



À Terrebonne, le 17 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Robert Trudeau. Homme de carrière, il fut vice-président de TVA durant 25 ans et fiduciaire de la Fondation J.A. De Sève.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Yolande Huneault, ses filles Chantal (Michel) et Dominique, ses petits-enfants Martin, Maryan, Josiane, Alexandre, Julie, son arrière-petite-fille Léa, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 25 juin 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h à la:Les funérailles auront lieu le mardi 26 juin 2018 à 11h en l'église St-Louis-de-France, 825, rue St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7. Ouverture du salon mardi dès 10h.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Lanaudière, cartes disponibles au salon.