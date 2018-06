FOREST, Brigitte



Le 8 juin 2018 à l'âge de 81 ans, est décédée Brigitte Forest au CHSLD de L'Assomption.Elle laisse dans le deuil son époux Henri Roy, ses enfants Pierre (Francine), Sylvie (Yves) et Jean-Luc (Annie), ainsi que les quatre enfants d'Henri Roy, ses sept petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 24 juin 2018 de 13h à 17h au:L'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.info