GINGRAS, Guy



Au Centre Andrée Perreault de St-Hyacinthe, le 17 juin 2018, à l'âge 80 ans, est décédé M. Guy Gingras, ex-pdg de Supervison de St-Damase de 1966 - 1993, ex-maire de St-Damase de 1975 - 1993, 1er préfet de la MRC des Maskoutains. Il était l'époux de Mme Marcelle Gauvin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Lyne Fortin), Sylvie (Claude Lalime) et Benoit (Isabelle Martin), ses six petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille Gingras vous accueillera à la450 797-3889; www.maisonjodoin.cale jeudi 21 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que vendredi de 11h à 13h45 suivi des funérailles à 14h à l'église de St-Damase.