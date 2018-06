LAPIERRE née Desgroseillers Claire

LAPIERRE née Desgroseillers

À Marieville, le 13 juin 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Claire Desgroseillers, épouse de feu André Lapierre.Elle laisse dans deuil ses enfants Yvon (Betty), Francine (Gilles), feu Diane, Ginette, Roger, Gérald, ses 14 petits-enfants, ses 22 arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée aule vendredi 22 juin 2018 de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 juin 2018 de 10h à 12h, suivi d'une liturgie en la salle commémorative à 12h.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société Alzheimer Haut-Richelieu. Les formulaires seront disponibles sur place.