FORTIN, Jean-Marie



À Châteauguay, le 18 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Marie Fortin, époux en premières noces de feu Mme Jeannine Godbout et en secondes noces de Mme Pierrette Guay Boudrias.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie, Céline (Jacques), Diane (Claude) et Jean, les enfants de son épouse: France (Richard), Sylvain (Linda) et Martin, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 juin à compter de 10h, en l'église Sainte-Marguerite-D'Youville (130 boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Qc), suivi des funérailles à 11h.En sa mémoire, un don à la Fondation Anna-Laberge serait grandement apprécié.450 699-9919www.alexandrenicole.com