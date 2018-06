ST-PIERRE, Carol



À Montréal, le mardi 12 juin 2018 est décédé, à l'âge de 63 ans, Carol St-Pierre, époux de feu Gaétane Tremblay.Il laisse dans le deuil sa fille Karine (Pascal Pellerin), ses petits-enfants Mathis et Zachary, sa conjointe Francine Patry, son frère Alain (Louise Morin) et sa soeur Johanne (Michel Bradet), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 23 juin 2018 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.