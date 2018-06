DROUIN, Roland



À Powell River, C.-B., le 7 juin 2018 à l'âge de 85 ans, est décédé Roland Drouin, fils de feu Ernest et Imelda Drouin. L'inhumation a eu lieu en présence de sa soeur Lorraine et Alain André son époux, de nombreux amis et membres de sa communauté spirituelle.Né à Montréal il était, avec son frère Raymond, propriétaire-épicier avant de tout quitter pour l'Afrique comme missionnaire laïque pour revenir au Canada enseigner à Vancouver. Finalement, il se retire à Powell River pour profiter pleinement de sa retraite.Frère de Maurice (Germaine Perras), Yvette (Harvey Godin), feu Gisèle Primeau, Raymond (Nicole Perras) et de Lorraine (Alain André), il laisse de bons et de nombreux souvenirs à toute sa famille ainsi qu'à ses neveux, nièces et amis.