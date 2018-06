PLANTE, Gilberte



Au CHUS Fleurimont, le 10 juin 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme Gilberte Plante, fille de Mme Suzanne Pépin et de feu M. André Plante.Mme Plante laisse dans le deuil ses enfants: Amélie Dion (Olivier), Alexandre Dion (Stéphanie), Mathieu Dion (Marie), Dominick Dion (Amélie), ses petits-enfants: Kaylia, Jackson, Elrick, ses frères et soeurs Daniel Plante, Brigitte Plante (Alain), Yve Plante (Renée), Emmanuella Plante (Pascal), ses filleuls Mickael et Océane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:4230, RUE BERTRAND FABISHERBROOKE, QCvendredi, le 22 juin 2018 de 13h à 16h et de 19h à 22h ainsi que le jour des funérailles, samedi, le 23 juin 2018 de 9h à 11h. Une cérémonie d'adieu sera célébrée à 11h, à la chapelle du même endroit.