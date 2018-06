D'AMICO, Fernando



Le 18 juin, paisiblement, à l'âge de 70 ans, est décédé Fernando D'Amico.Il laisse dans le deuil son épouse Charline Chevrier, ses enfants Sonia, Dominique, sa belle-fille Stéphanie, ses petits-enfants Florence et William, ses soeurs Maria et Lidia ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin de 13h à 16h et de 18h à 20h. Les funérailles suivront à 20h en la chapelle du