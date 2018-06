BOURGON POIRIER, Thérèse



À Salaberry-de-Valleyfield, le 14 juin 2018, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée Mme Thérèse Bourgon, épouse de feu M. Armand Poirier, anciennement de St-Polycarpe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (Robert Bonhomme), Gilbert (Gisèle Léger), Gérald (Marie-Claude Sansoucy), Armande (Michel Ménard), Mario (Alice Ste-Marie), Rémi (Suzanne Tougas), Christian (Maryse Campeau), Élise, Andréanne (Francis Meloche) et feu Josée, ses seize petits-enfants, ses quinze arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Lucienne Cadieux (feu Octave Bourgon) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin de 14h à 17h et 19h à 21h30 au100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comAinsi que le samedi 23 juin de 13h30 à 15h en l'église de St-Polycarpe, 1256, rue de l'Église, St-Polycarpe. Les funérailles suivront à 15h. Inhumation au cimetière de St-Polycarpe.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, 90, rue Como Gardens, Hudson, QC, J0P 1H0, seraient appréciés.