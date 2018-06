« M. Jacques, au nom de la loi du respect pour notre langue, pourriez-vous rappeler aux fautifs ces fautes impardonnables : l’emploi des expressions bal de graduation (au lieu de la locution correcte bal des finissants) et rencontrer ses obligations (au lieu d’honorer, de respecter ses obligations) ? » Avec plaisir, M. Pierre (Dufault). En juin, les étudiants fêtent avec éclat la fin de l’année scolaire. Ils tiennent leur bal des finissants ou leur bal de fin d’année. Mais pas leur bal de graduation. L’emploi de ce dernier terme dans ce contexte est un anglicisme. En français, le nom graduation désigne l’action de diviser en degrés ou l’ensemble des divisions correspondant à ces degrés. Quant au verbe rencontrer, il signifie généralement se trouver en présence de quelqu’un.

Ex. : J’ai rencontré Philomène au centre-ville. Mais, on ne peut rencontrer ses obligations ni sur la rue ni ailleurs. On respecte ses obligations, et, par exemple, on fait face à ses dépenses et on fait ses paiements. On ne les rencontre pas. Heureusement !