COULOMBE, Roger



De Laval, le 26 mai 2018 à l'âge de 93 ans, est décédé M. Roger Coulombe, époux de Mme Jeanne D'Arc Fournier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille de coeur Marie-France (Henri Boies), ses petits-enfants Sébastien, Jonathan et Christopher, ses neuf arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 23 juin à 14h en l'église Saint-Théophile, 6000, 31e avenue, Laval-Ouest, et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur.(450) 473-5934