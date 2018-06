Blainville a résisté

Sur papier, le Fury d’Ottawa, qui jouait avec son alignement régulier, n’aurait dû faire qu’une bouchée de l’AS Blainville. Dans les faits, il a eu à travailler pendant 90 minutes de façon ardue pour l’emporter 1 à 0 devant environ 1500 spectateurs au stade Desjardins du complexe multi-sports Bois-de-Boulogne de Laval, mercredi soir.

On peut dire que Blainville a chèrement vendu sa peau et a joué sans aucun complexe face à un adversaire visiblement plus fort qui a choisi de mettre la pédale douce en misant sur sa solidité défensive.

On aurait pu penser que la soirée allait être longue pour le club amateur puisqu’il n’y avait que 59 secondes d’écoulées quand Ottawa a ouvert la marque sur un tir croisé de Tony Taylor.

« On était un peu endormis au début, le but nous a réveillés », a concédé le gardien Erwann Ofouya.

Les deux équipes vont remettre ça dans une semaine à Ottawa lors du match retour de ce second tour du Championnat canadien.

Pépère

Le Fury a joué un peu pépère par la suite, ce qui a fini par faire en sorte que les locaux ont pris l’ascendant en fin de première demie en démontrant beaucoup d’envie.

D’ailleurs, sans un plongeon bien contrôlé de Maxime Crépeau sur un tir d’Idir Redjradj, les deux équipes seraient retournées aux tentes qui leur servaient de vestiaires sur une égalité de 1 à 1.

Ofouya croit justement que la performance de son équipe a été suffisante pour semer le doute dans l’esprit des Ottaviens.

« Je pense qu’on les a bougés. On a fait ce qu’il fallait et je suis sûr que de leur côté il y a un peu de respect. »

Ofouya solide

Comme Blainville était teigneux et ne lâchait rien, le Fury n’a eu d’autre choix que d’entrer dans le match.

Mais voilà, les Blainvillois ont tenu le coup défensivement malgré l’instance de la visite et ont même donné un peu de mal aux Ontariens en fin de première demie.

Il faut d’ailleurs lever notre chapeau au gardien Erwann Ofouya qui a été sans reproche devant la forteresse des siens.

Solide et brillant, Ofouya y est allé de deux ou trois arrêts qui n’étaient pas piqués des vers.

Insistance

Voyant que le match était encore accessible, l’AS Blainville a mis la pédale au plancher en revenant de la pause.

Comme Ottawa était solide défensivement, Blainville a eu du mal à trouver des failles dans la stratégie de l’équipe adverse.

Ça, c’est jusqu’à ce que les hommes en marine trouvent une petite brèche qui a forcé Thomas Meilleur-Giguère, un défenseur de l’Impact en prêt à Ottawa, à faire dévier un tir menaçant.

Et sur le coup de pied de coin qui a suivi, Maxime Crépeau, qui est lui aussi un Bleu-blanc-noir en prêt dans la capitale nationale, a effectué un plongeon un peu désespéré pour bloquer une balle qui s’en allait tout droit dans la cage. Il a aussi récidivé sur un coup franc, fort bien tiré, à la 83e minute.

Manque de finition

Blainville a finalement eu des chances d’égaler la marque, mais a manqué de mordant pour finir le travail.

« Il nous a manqué de réussite dans la finition, on est tombés sur un grand gardien », a confié l’entraîneur-chef Emmanuel Macagno.

Pierre-Rudolph Mayard a eu peu de ballons à se mettre sous la dent, mais il sait qu’il devra en faire plus si son équipe veut prolonger son parcours au-delà de la semaine prochaine.

« Il va peut-être falloir augmenter le niveau un peu pour aller chercher un but. »

Une belle preuve de caractère

Un peu plus et l’AS Blainville causait la surprise en soutirant un verdict nul de 1 à 1 au Fury d’Ottawa.

« On a concédé un but, peut-être que les gens s’attendaient à ce qu’on en concède plus. On a montré beaucoup de caractère et je pense que c’est ça qui va nous aider à faire un bon match au retour », a mentionné Pierre-Rudolph Mayard, qui croit que tout est encore possible.

« Ce n’est pas un gros écart, on a quand même la chance d’aller faire quelque chose de positif au match retour mercredi prochain. »

Déçu, mais satisfait

Son entraîneur-chef, Emmanuel Macagno, estime que son équipe aurait mérité un meilleur sort.

« On a été un peu par moment bousculés, mais on a fait un bon match. Je trouve le score un peu sévère, je suis déçu du résultat, mais pas de la prestation. »

Gonflés à bloc

Dans le camp du Fury, on a eu pas mal le genre de match auquel on s’attendait.

« On savait qu’ils seraient gonflés à bloc. On savait aussi qu’on allait être compacts et qu’on allait jouer la contre-attaque », a admis le gardien Maxime Crépeau.

Celui-ci a d’ailleurs eu à se signaler même s’il n’a fait face qu’à deux tirs cadrés.

Ils ont été de qualité, comme ce coup franc de Thibaud Moulinas alors qu’il restait moins de dix minutes à jouer.

« Il l’a super bien frappé, le ballon bougeait bien et allait vers la droite, je me suis déplacé et il a pris une courbe vers la gauche et j’ai dû réagir au dernier moment.

Quant à son homologue blainvillois, Erwann Ofouya, il admet qu’après le but rapide du Fury, tout le monde s’est ressaisi.

« On les a respectés, mais on a deux pieds comme eux. »

Rien à perdre

Le match a été plutôt intense et certains joueurs du Fury auront mal au corps ce matin.

« Il y a une fierté et en plus c’est la première fois qu’une équipe semi-pro est dans le championnat, c’est sûr qu’il y allait avoir des flammèches », a soutenu Crépeau.

« Ils n’ont absolument rien à perdre et dans une série aller-retour de coupe, on ne sait jamais. »

N’empêche qu’on semble aborder le match retour avec un bon degré de confiance.

« Le Championnat canadien est un objectif, on veut aller au bout, a assuré Maxime Crépeau. Il n’y a qu’un match sur deux de fait contre Blainville et après ça c’est Toronto et on est conscients que la plus grosse tâche, c’est eux. »