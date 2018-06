Bruit au parc Jean-Drapeau : Montréal et Saint-Lambert trouvent un terrain d’entente

Les villes de Montréal et de Saint-Lambert mettront en place plusieurs mesures cet été pour tenter de régler le problème du bruit au parc Jean-Drapeau, et espèrent mettre en place dès le printemps 2019 un plafond maximal de décibels.

Trois sonomètres seront installés cet été pour prendre des mesures sur le site du parc Jean-Drapeau, aux abords d’Habitat 67 et aux limites des habitations de Saint-Lambert.

Ces données, relevées toutes les 15 minutes, seront d’ailleurs mises en ligne à partir du mois de juillet sur une page web.

Un comité technique a aussi été mis en place cet été. Il aura pour mandat d’analyser les mesures de son, relevées de façon hebdomadaire, et de formuler ensuite des recommandations pour déterminer un plafond maximal de décibels pour l’année prochaine.

Collaboration

Un comité directeur a aussi été mis en place pour trouver des pistes de solutions pour que Montréal, Saint-Lambert et la SPJD collaborent mieux ensemble.

« On travaille main dans la main », a souligné le maire de Saint-Lambert Pierre Brodeur, qui est certain que les mesures mises en place donneront des résultats convaincants.

Les citoyens sont aussi invités à envoyer leurs plaintes ou leurs commentaires par téléphone ou courriel à la Société du parc Jean-Drapeau.

Pierre Brodeur a aussi assuré que de responsables seront sur place pour prendre les commentaires des festivaliers.

« Quand les Piknic Électronik ont commencé, on a reçu un nombre de plaintes élevé. Puis on a réorienté les haut-parleurs et depuis on a reçu bien moins de plaintes », a-t-il indiqué.

Une soirée d’information aura lieu le 28 juin à Saint-Lambert en compagnie de Pierre Brodeur, de Jean-François Parenteau et du directeur général de la Société du parc Jean-Drapeau Ronald Cyr.