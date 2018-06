PICARD, Pauline



À Varennes, le vendredi 15 juin 2018 est décédée, à l'âge de 84 ans, Pauline Picard, épouse de feu Bernard Carrière.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise Carrière (André Goldstyn), ses petits-enfants Isabelle (Pierre-Luc Duchesneau) et Frédéric (Roxanne Hamel), ses arrière-petits-enfants Charles-Antoine, Christophe et Florence, son frère André (Diane), sa belle-soeur Margot, son beau-frère Gérard ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 23 juin 2018 de 14h à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.