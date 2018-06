MASSÉ, Roger



À Montréal, le 18 juin 2018, est décédé paisiblement à l'âge de 88 ans, M. Roger Massé, époux de madame Luce Beaudry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Guillaume (Sophie Brière) et Hugo (Renée-Claude Gélinas), ses 6 petits-enfants: Vincent, Antoine, Étienne, Justine, Julien et Victor, les enfants de sa conjointe Carole, Sylvain (Suzanne), Claude (feu Andrée), Denis, Martine (Alain) ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Il laisse également ses soeurs Jeanne D'Arc (Wolfgang), Micheline (feu Jean-Yves), Suzanne et son frère, Jean-Marie (Ghyslaine), sans oublier de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce vendredi 22 juin de 14h à 17h, et de 19h à 21h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, Beaubien est, Montréal.Les funérailles seront célébrées le lendemain, samedi le 23 juin à 10h30 en l'église St-Bonaventure de Montréal, 5205, St-Zotique est, Montréal. Suivra une réception pour honorer sa mémoire.La famille tient à remercier tout spécialement l'ensemble du personnel du 4ème étage du CHSLD Nicolet à Montréal pour leurs soins exceptionnels!Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés (coeuretavc.ca).