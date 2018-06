MAHONEY, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Mahoney, fils de feu Denis Mahoney et de feu dame Cécile Riendeau, conjoint de dame Renée Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Patrick (Isabelle Couillard); sa belle-fille Anne-Caroline Poirier (Patrick Lemelin); ses petits-enfants Léa et Camille ainsi que Laurianne et Aurélie; ses frères et sa soeur: Yves (Ginette Daniel), Bernard (Claudette Tardif) et Diane ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, sans oublier la mère de ses enfants Madeleine Paul.Il est allé rejoindre sa fille Geneviève qui est partie beaucoup trop tôt.La famille vous accueillera au:QUÉBEC QC G1N 3Y6Tél. 418 682-5225 Téléc. 418 682-6249Courriel : info@lepinecloutier.comle vendredi 22 juin 2018 de 16h à 18h. Une liturgie de la Parole suivra à 18 heures en la chapelle du complexe, ainsi qu'au:6700, RUE BEAUBIEN EMONTRÉAL, QC, H1M 3E3le dimanche 24 juin 2018 de 11h à 13h. Une liturgie de la Parole suivra à 13h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier les médecins ainsi que tout le personnel du département d'Hématologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél. 418-525-4385.Pour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signer le Registre à la mémoire de la personne décédée: