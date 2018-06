Couillard se rendra aux États-Unis pour lutter contre le protectionnisme de Donald Trump

Le premier ministre Philippe Couillard se rendra à New York et Washington, la semaine prochaine, pour effectuer une série de rencontres visant à contrer les effets des mesures protectionnistes de Donald Trump.

Au lendemain d’une réunion extraordinaire du conseil des ministres avec les représentants des syndicats et du patronat, le chef libéral a dévoilé les détails du plan que mettra de l’avant son gouvernement en réponse au protectionnisme américain.

« Notre plan d’action pour défendre les emplois des Québécoises et des Québécois, nos PME et nos agriculteurs comptera deux types d’actions : dénoncer et atténuer », a expliqué M. Couillard.

Le premier ministre du Québec se rendra d’abord dans la capitale américaine, mardi, pour y rencontrer des élus et des représentants de l’administration Trump.

« J’irai dénoncer ces mesures tarifaires, mais en rappelant à nos voisins américains que c’est leur économie qui va en souffrir », a dit M. Couillard.

Il se rendra ensuite à New York, jeudi, pour poursuivre dans la même veine.

De notre côté de la frontière, M. Couillard invite les entrepreneurs à se « serrer les coudes » en achetant québécois plutôt qu’américain.

Concertation Québec-Ontario

M. Couillard a également pris l’initiative de contacter le nouveau premier ministre désigné de l’Ontario, Doug Ford, dans le but de trouver « ensemble, des moyens d’augmenter les échanges » entre les deux provinces pour faire front commun contre le protectionnisme américain.

Rappelons que les deux provinces représentent à elles seules tout près de 60 $ du PIB canadien.

Comme les futurs ministres du gouvernement Ford n’ont pas encore été assermentés, les deux hommes ont convenu de former, dans l’attente, un groupe de travail composé de fonctionnaires.

« On s’est entendus sur le fait qu’on ne s’entendrait pas sur tout », a ajouté M. Couillard à propos de sa conversation avec M. Ford, en faisant référence notamment au fait que son nouvel homologue a décidé de retirer l’Ontario de la bourse du carbone.

«La coordination entre les [MM. Couillard et Ford] est très utile», a réagi à ce sujet la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui était de passage devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

– Avec la collaboration de Philippe Orfali