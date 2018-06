Coupe du monde: les supporteurs portugais ont eu chaud

La pression était forte, mercredi matin, sur la terrasse du Boca Iberica, sympathique restaurant portugais de la rue Rachel, endroit de rassemblement pour encourager la Seleção das Quinas.

C’est que les Marocains ont donné des sueurs froides à la bande de Cristiano Ronaldo. Sans son magnifique but sur un coup de tête dès la quatrième minute de jeu, le Portugal aurait pu se trouver dans l’eau chaude devant les charges répétées des Lions de l’Atlas. Le Portugal l’a ainsi emporté 1 à 0 pour indiquer le chemin de la sortie au Maroc.

Dur pour le cœur

Les quelque 70 amateurs du ballon rond et supporteurs portugais ont bien vu ce qui se déroulait à Moscou.

« Nous n’avons pas joué un super match, mais nous avons joué le système. C’est correct, a analysé Duarte Amorim après la victoire de son pays. C’est le résultat qui compte. Sauf que ce n’est pas bon pour notre cœur ! »

Avec son 85e but sur la scène internationale, son quatrième du tournoi et, du même fait, les quatre buts du Portugal, Ronaldo a encore sauvé la mise après avoir permis à son équipe de faire un match nul en lever de rideau contre l’Espagne.

« On ne sait jamais à l’attaque. Un autre joueur peut débloquer », ont souhaité Neil, Gil et Éric, attentifs à l’écran de télévision.

Mi-terrain

À leurs côtés, Andy Martins, le fils du propriétaire du Boca Iberica, semblait plus confiant, même s’il émettait de sérieux doutes sur les milieux de terrain portugais.

« Une équipe dépend toujours d’un joueur principal. On n’a qu’à penser à Michael Jordan, LeBron James et autres grandes vedettes, a expliqué ce grand amateur de sports âgé de 40 ans. Notre équipe a seulement besoin d’un peu plus de chances. En milieu de terrain, nous avons de la difficulté à fermer le jeu. C’est peut-être normal en phase de groupes. »

Les partisans souhaitent que le Portugal puisse mettre le grappin sur la Coupe du monde deux ans après avoir remporté l’Euro 2016, comme l’Espagne l’avait fait en 2012. Ce serait le moment idéal puisque Ronaldo est âgé de 37 ans. Un joueur de sa trempe n’est pas légion.