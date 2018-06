Delta Air Lines commande 20 CRJ900 à Bombardier

MONTRÉAL | Delta Air Lines a décidé de poursuivre son association avec Bombardier en se portant acquéreuse de 20 avions biréacteurs régionaux CRJ900, a annoncé l'avionneur montréalais mercredi.

Au prix catalogue, la valeur des avions atteint 961 millions $ US (1,25 milliard $ CAN).

Ce faisant, Delta Air Lines deviendra la première compagnie aérienne à exploiter des CRJ900 équipé de la nouvelle cabine Atmosphère développée par Bombardier. Cette modernisation de l'avion pouvant transporter 70 passagers se traduit notamment par «une aire de séjour améliorée, la capacité de ranger les valises les roulettes d’abord, des toilettes plus spacieuses et un plus grand nombre de solutions de connexion», a détaillé Bombardier.

«Nous sommes ravis que Delta continue d’opter pour les avions de la CRJ Series pour réaliser la croissance future de ses opérations régionales. Delta et Bombardier ont développé l’aviation régionale aux États-Unis, et nous sommes heureux de lancer la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE avec notre estimé client de longue date pour améliorer encore plus les vols régionaux», s'est réjoui par communiqué Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux.

Les avions seront exploités par la bannière Delta Connection, un rassemblement de compagnies régionales exploitant des avions de Bombardier et d'Embraer pour desservir des petites villes canadiennes et américaines.

Rappelons que Delta Air Lines avait commandé, en 2016, 75 avions de la gamme C Series à Bombardier. Cette commande avait suscité une plainte de Boeing et l'imposition de tarifs douaniers, menant ultimement à la prise de contrôle de la C Series par Airbus l'automne dernier.