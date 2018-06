Des milliers d’enfants ont enflammé le Stade olympique cette fin de semaine

En collaboration avec

Des milliers de sourires ont illuminé le Stade olympique samedi et dimanche lors de la Grande récompense Nestlé Pure Life.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’évènement, marquant la fin du défi Cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie, a réuni près de 4000 élèves venant de 23 écoles primaires éparpillées dans toutes les régions du Québec.

Cela fait quatre ans que Nestlé Pure Life commandite l’occasion afin de promouvoir une bonne hydratation et une vie saine.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Au cours du mois de mai, 1419 écoles ont participé à ce programme qui encourage l’activité physique et l’engagement communautaire.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Parmi les 23 écoles qui ont participé à la Grande récompense, un établissement coup de cœur s'est démarqué par son dévouement exemplaire.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Cette année, l’école Enfant-Soleil de Ville Saint-Laurent est l’école Coup de cœur Nestlé Pure Life. Lorsqu’on discute avec la pétillante enseignante d’éducation physique Caroline Couillard et ses élèves, on comprend vite pourquoi.

Pour se démarquer, on n’a pas seulement fait bouger les enfants, mais c’est tout l’établissement et son personnel qui se sont impliqués dans le programme.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Un modèle vaut mille discours, c’est pour cela qu’il fallait mobiliser tout le monde», explique Mme Pilon, directrice adjointe de l’école.

Des enseignants aux orthophonistes en passant par les services de garde, tout le monde a participé aux tournois de ballon-chasseur et aux courses matinales dans l’esprit sportif et la bonne humeur.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

On a même invité une athlète paralympique pour conscientiser les petits. «C’était pour leur montrer que ce n’est pas parce que tu as un handicap que tu ne peux pas faire d’activité et t’impliquer avec les autres», rappelle Mme Couillard, enseignante d'éducation physique de l'école Enfant-Soleil.

Pour les récompenser, Nestlé Pure Life leur a fait un don de 2000 dollars en équipement sportif.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Résultat : des enfants heureux et émerveillés.

Brian et Émeraude étaient encore ébahis par le spectacle de haute voltige qui a inauguré l’évènement. Les deux élèves attendaient la suite des festivités avec impatience.

Et ils n’ont pas été déçus en voyant les installations de la Grande récré.

Des attractions gonflables, un labyrinthe éducatif promu par Nestlé Pure Life et des jeux interactifs ont fait bouger ces centaines de jeunes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Ce partenariat est un exemple concret de nos valeurs chez Nestlé Pure Life», a rappelé Lynda Wilson, directrice régionale et ventes au détail du Québec chez Nestlé Waters Canada, le commanditaire principal du défi Cubes énergie et de la Grande récompense. «Nous croyons que l’activité physique régulière, une alimentation saine, une bonne hydratation et du repos sont les éléments clés pour une longue vie en santé.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sur place, tout a été fait pour promouvoir une vie saine et écologique. Des centaines de bénévoles se partageaient les tâches de responsabilité sociale et les enfants ont pu apprécier une alimentation équilibrée et de l’eau fournie par Nestlé Pure Life.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les spectacles et les animations ont continué après le souper, suivis d’une remise de fanions à tous les fiers participants.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le tout s’est clôturé par une séance de yoga collectif avant un grand dodo dans l’enceinte du Stade, histoire de se remettre en forme pour un dimanche à La Ronde.

Une chose est sûre, l’avenir s’annonce actif, responsable et en santé avec ces enfants.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Nestlé Pure Life croit qu’activité physique, alimentation équilibrée et hydratation sont au cœur d’une vie en santé. Pour en savoir plus sur leurs engagements, rendez-vous sur leur site web et leur page Facebook.