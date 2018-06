Estrie: un multirécidiviste de l’alcool au volant heurte une signaleuse

Un multirécidiviste de l’alcool au volant de Valcourt, en Estrie, fait face à une autre accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Cette fois, Marcel Boisvert a heurté une signaleuse en fin de journée mardi sur un chantier de la route 220, dans le Canton d’Orford.

L’homme de 57 ans était sous le coup d’une interdiction de conduire. Lors de son arrestation mardi, il affichait près du double de la limite d’alcool permise. Il devait comparaître mercredi après-midi.

Selon des témoins, le chauffard a emprunté une voie interdite à la circulation pour contourner un convoi guidé par une navette. C’est lorsqu’il est arrivé au bout du secteur en construction qu’il a percuté la signaleuse. Heureusement, elle n’a subi que des blessures mineures.

De retour sur le chantier au lendemain de l’incident, les collègues de la victime arrivaient à peine à réaliser ce qui s’était passé. «Qu’est-ce que ça va prendre pour que les gens comprennent? se demande Jean-Marc Jacob, responsable de la sécurité du chantier. Encore trop d’automobilistes sont impatients et imprudents. Il faut respecter les limites et les indications. Nous travaillons pour vous et nous avons tous des familles.»

À seulement quelques kilomètres de là, sur cette même route 220, le signaleur Michel Carmel a perdu la vie, il y a à peine quelques mois, lui aussi frappé par une voiture.