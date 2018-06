LALONDE-HARNOIS

Béatrice



À Longueuil, le 15 juin 2018, à l'âge de, est décédée Mme Béatrice Lalonde-Harnois, épouse de feu Jean Harnois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Marie), Noël et Réjean ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin 2018 de 10h à 12h30, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi 22 juin 2018 à 12h30.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement René-Lévesque pour leur soutien et les bons soins prodigués.