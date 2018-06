BOULARD, Jacqueline

née Blouin



Le 18 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jacqueline Blouin, de Joliette. Elle était l'épouse de feu M. Jean Boulard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée et son époux Raynald Chevrette, Mario et sa conjointe Clara Lopez et Marie-Josée, ses petits-enfants Julie Chevrette (Marcel Paradis), Marie-Ève Boulard (Tamar Lewis), Caroline Boulard (Shawn Currier) et Kristèle Légaré, plusieurs arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille de madame Blouin vous accueillera le samedi 23 juin 2018 à compter de 9h30 auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, samedi 23 juin à 11h. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.Nous désirons remercier le personnel du 3e étage du CHSLD St-Eusèbe pour leur disponibilité et leur grand respect envers notre mère.