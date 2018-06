« On vise l’ouverture d’une dizaine de succursales partout au Québec », a confirmé au Journal le grand patron du Groupe Sportscene, Jean Bédard.

Selon M. Bédard, le nouveau concept des restos À Domicile ciblera la clientèle des 20 à 35 ans et offrira des espaces pour s’amuser et accueillir des groupes.

« On aura des tables de ping-pong, des tables de baby-foot et de mississipi. On veut que les gens se sentent comme à la maison », a-t-il indiqué.