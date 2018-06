Ironman 70.3 Mont-Tremblant : Valérie Bélanger court sa vie

Jeune maman, Valérie Bélanger pratique à la fois la médecine et le triathlon. Une vie bien remplie, vous dites?

«J’ai une vie très occupée, je cours surtout pour m’amuser», dit-elle, lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI, en marge de la course Ironman 70.3 présentée ce dimanche 24 juin à Tremblant.

Âgée de 28 ans, cette athlète qui demeure à Québec vient de terminer un important examen au Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada, à Ottawa, au moment de l’entretien téléphonique. Entre deux réponses, elle s’excuse, car elle doit courir vers la gare pour attraper son train.

«La seule chose que je puisse faire pour m’entraîner, c’est de me déplacer en courant», raconte-t-elle, le plus sérieusement du monde.

Littéralement, elle court pour aller chercher son petit garçon de 2 ans à la garderie et elle court pour se rendre au travail, que ce soit à l’hôpital qui se trouve à une douzaine de kilomètres du domicile familial ou au centre de réadaptation situé un peu plus près.

«J’ai une voiture, mais je pense que j’ai mis de l’essence juste une fois depuis l’hiver dernier», lance-t-elle, en riant.

Pour rester en santé

À constater ses résultats, la recette fonctionne plutôt bien. L’an dernier, lors de cette même compétition à Tremblant qui comprend 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied, Bélanger a terminé sixième dans la catégorie des professionnelles. En complétant le parcours en 4 h 34 min 11 s, elle a aussi été la deuxième meilleure Canadienne, derrière Magali Tisseyre.

«C’est sûr que j’aimerais accoter ce que j’ai fait dans les dernières années, on va voir, indique-t-elle, en vue de la prochaine course. La natation demeure ma grande faiblesse car je n’ai pas l’occasion d’aller nager très souvent. En bout de ligne, mon objectif premier en faisant du triathlon, c’est de rester en santé. Ça m’oblige à bouger.»

De la tente médicale au fil d’arrivée

En couple avec Pierre-Yves Gigou, entraîneur-chef du Club de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval, la jeune femme se déplaçait à Tremblant, il y a quelques années, mais ne participait pas à la compétition. En plus d’encourager son copain, elle en profitait plutôt pour prendre de l’expérience auprès de l’équipe médicale de l’événement.

«J’étais au début de ma résidence en médecine, précise celle qui s’adonne au cross-country depuis 2004. Le plus souvent, j’étais à l’arrivée. J’attrapais les coureurs qui semblaient mal en point et je prenais leurs signes vitaux.»

En 2016, Bélanger a non seulement pris le départ, mais elle a gagné l’épreuve 5i50, qui représente la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course). Deux ans plus tard, cette maman qui portera bientôt le titre de physiatre conserve le rythme. Faudrait peut-être trouver quelqu’un pour prendre son pouls...

- Trois courses ont lieu à Tremblant au cours du prochain week-end, soit le sprint et le 5i50, samedi, puis l’Ironman 70.3, dimanche. Uniquement dans cette dernière catégorie, on compte environ 3500 athlètes provenant d’une vingtaine de pays.

- Chez les hommes, le Québécois Antoine Jolicoeur Desroches sera à surveiller dimanche, mais il aura fort à faire pour devancer le triple champion en titre, l’Ontarien Lionel Sanders.