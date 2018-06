Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Normandie Nue

Cette comédie française vous transportera dans la petite commune de Mêle-sur-Sarthe où sa population de moins de 800 personnes est particulièrement affectée par une crise économique. Le maire, qui cherche à attirer l’attention des médias sur les problèmes de sa communauté, a cependant trouvé une façon de mettre son village sur sa carte! Le problème? Cette solution implique convaincre les 733 habitants normands de poser complètement nues pour une photo. *Sorti en salle le 8 juin

Je sors

Musique : Pierre Kwenders

L’auteur et interprète de Makanda et Le Dernier Empereur Bantou donnera un concert gratuit aujourd’hui en tant que DJ accompagné de musiciens en face du Musée des beaux-arts de Montréal pour le lancement de Dunes [é]mouvantes, une nouvelle installation extérieure conçue par NÓS Architectes. Le spectacle extérieur sera déplacé dans la Verrière du pavillon Jean-Noël Desmarais en cas de pluie. *Ce soir à 18h au Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Musique : Juliana Huxtable

La populaire DJ et artiste multidisciplinaire new-yorkaise Juliana Huxtable sera de passage à Montréal ce soir pour donner un concert dans le cadre du lancement de la plus récente édition du magazine THEFINEPRINT. Les artistes de Clickbait, Javascript Princess et bate Kush assureront la première partie du concert qui commence à 23h. *Ce soir à 19h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Musique : Magic Sword

L’extravagant trio américain de musique électronique Magic Sword, notamment connu pour assumer l’apparence de chevaliers du futur durant leurs concerts, débarque à Montréal ce soir dans le cadre de leur tournée estivale. Le groupe montréalais Saaints, qui a sorti sa première démo en novembre dernier, prendra aussi part au concert. *Ce soir à 20h au Bar Le Ritz PDB, 179 rue Jean-Talon Ouest

Exposition : C’est naturel

Aujourd’hui est la dernière journée de cette exposition qui présente le travail de huit photographes experts des paysages et horizons urbains et naturels. Les adeptes de photos ou simplement les amateurs désirant améliorer la qualité de leurs photos de voyage pourront voir ce qu’il est possible de faire avec la lumière naturelle et un peu de patience. *Aujourd’hui jusqu’à 18h au Lozeau, 6229 rue Saint-Hubert

Cinéma : Easy – Un viaggio facile facile

Ce film présenté par la Cinémathèque québécoise dans le cadre du Festival de cinéma contemporain italien raconte l’histoire d’un aspirant conducteur de go-kart qui, après avoir pris trop de poids, perd son travail de rêve. Suite à cette déception, l’incongru personnage se voit confier la mission d’amener un cercueil et son regretté occupant jusqu’en Ukraine. Le voyage ne se déroulera pas aussi facilement qu’il l’aurait cru. *Ce soir à 19h à la Cinémathèque Québécoise, 355 boulevard de Maisonneuve Est

Je reste

Bande dessinée : Enfer Portatif de François Ayroles

Cette réédition chez les Éditions La Pastèque de l’œuvre du bédéiste français François Ayroles met en scène Pierre l’aveugle et Paul le cul-de-jatte dans un conte noir qui sort franchement de l’ordinaire. M. Ayroles est notamment connu comme l’auteur de Mon Killoffer de poche et Les Amis qui fut sélectionné au Festival d’Angoulême en 2009. *Sorti en librairie le 23 mai

Album : À’Ment Donné d’Alex Burger

L’artiste originaire de Saint-Césaire basé à Montréal Alex Burger vient de sortir ce EP aux sonorités rock et pop aux accents rétro. L’opus de cinq pièces du demi-finaliste du Festival international de la chanson de Granby est le premier enregistrement solo de l’artiste qui est notamment connu pour le groupe Caltâr-Bateau. *Sorti le 14 juin

Film : Rives du Pacifique : La révolte

Les robots géants sont de retour pour défendre la planète de monstres venus d’une autre dimension dans cette suite du premier Rives du Pacifique réalisé par Guillermo del Toro en 2013. Cette fois-ci c’est au tour de John Boyega, qui interprète Finn dans les nouveaux Star Wars, de réunir son équipe pour botter les fesses de ces énormes créatures. Oui, le film est plutôt stupide, mais les amateurs d’action seront ravis. *Sorti en DVD le 19 juin